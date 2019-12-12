Росимущество поручило приостановить приватизацию обанкротившегося иркутского ипподрома

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Росимущество распорядилось приостановить приватизационные мероприятия в отношении иркутского ипподрома, который признали банкротом и в ноябре выставили на продажу, что вызвало общественный резонанс в Иркутске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Росимущество направило поручение АО "Российский аукционный дом", осуществляющему функции продавца в отношении АО "Иркутская заводская конюшня с ипподромом", о приостановке приватизационных мероприятий в отношении общества до принятия правительством Российской Федерации решений по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Совместно с Минэкономразвития России Росимущество прорабатывает вопрос о продаже акций ипподрома стратегическому инвестору с инвестиционными условиями, позволяющими сохранить конно-спортивное, конно-туристическое и научное направления деятельности предприятия, рабочие места. Рассматривается вопрос о необходимости реконструкции ипподрома.

Росимущество выставило на продажу иркутский ипподром, который в 2018 году был признан банкротом. Начальная цена акций - 117 млн рублей, сообщается в материалах на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов. Торги назначены на 19 декабря.

1 декабря в Иркутске состоялся митинг, участники которого выступили против приватизации. Спортсмены, которые занимаются на ипподроме, опасаются, что после продажи объекта земельный участок будет использован под жилищную застройку.

Иркутский ипподром является открытым акционерным обществом. Это крупный конно-спортивный центр в Иркутске, основанный в 1900 году. На его территории работают восемь конно-спортивных клубов, в которых занимаются более 500 детей. В 2016 году ипподром уже выставлялся на торги в связи с тяжелой финансовой ситуацией, это вызвало широкий резонанс. Общественные организации, опасаясь, что на месте ипподрома построят жилье, отправили несколько обращений руководству страны с просьбой не приватизировать объект. В 2017 году Росимущество сообщило что приватизация приостановлена.