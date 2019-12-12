"Ъ": BlaBlaCar начал продажу автобусных билетов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Французский онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar начал в России продажу билетов на автобусы. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ".

Компания закрыла сделку по покупке сервиса онлайн-бронирования билетов на междугородные автобусы Busfor и начала интегрировать его в свой бизнес, рассказали изданию сооснователь BlaBlaCar Николя Брюссон и основатель Busfor Илья Екушевский. Отмечается, что компания в течение ближайшего года не планирует отказываться от бренда Busfor.

Как сообщил газете Брюссон, для компании BlaBlaCar это уже третья сделка в России. Французская компания вышла на рынок в 2014 году, купив сервис поиска попутчиков "Подорожники", а в 2018 году приобрела у Mail.ru Group проект BeepCar. По его словам, объем всех трех сделок превышает €100 млн ($110,8 млн).

Как пишет издание со ссылкой на отчет шведского фонда Vostok New Ventures, на конец третьего квартала 2019 года 100% Busfor стоили $88,5 млн, в то время как BlaBlaCar стоит $1,75 млрд.

Гендиректор BlaBlaCar в России Ирина Райдер отметила изданию, что продажи билетов на автобусы пока возможны на отдельные направления, не уточнив деталей.

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar основан в 2006 году французом Фредериком Мазеллой. Это крупнейшее в мире сообщество автомобильных попутчиков. Cервисом BlaBlaCar пользуется более 65 млн человек в 22 странах (в том числе более 15 млн в России).