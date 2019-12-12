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Эксперт: использование 5G в беспилотниках сделает их более уязвимыми для хакерских атак

В то же время, по мнению основателя Cognitive Technologies Ольги Усковой, использование нейросетей и "облачных" технологий значительно поможет искусственному интеллекту самообучаться
Ольга Ускова и Софико Шеварднадзе "Просто о сложном"
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Ольга Ускова и Софико Шеварднадзе
© "Просто о сложном"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Использование сетей связи пятого поколения (5G) в беспилотных технологиях поможет их развитию, но приведет к большей уязвимости беспилотников для хакерских атак. Такое мнение высказала основатель и президент Cognitive Technologies Ольга Ускова в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".

"С точки зрения роботов, история с 5G - это возможность создания коллективного разума, коллективного управления, одновременной работы с большим количеством точек. Это, конечно, создает следующий уровень решения проблем, в том числе по безопасности, на дорогах, в сети и так далее. Но это и резкое усложнение процедуры контроля всей этой системы, потому что как только будут возникать коллективные искусственные разумы, усложнится проблема с хакерством", - отметила Ускова.

По ее словам, использование нейросетей и "облачных" технологий, особенно с применением 5G, действительно, значительно поможет искусственному интеллекту самообучаться. "Уровень искусственного интеллекта - это уровень обученности нейросетей. И чем лучше эта система обучена, тем четче и умнее он работает", - признала Ускова.

Однако, пояснила она, когда Cognitive Technologies запускали свои беспилотники, в компании настаивали на том, чтобы все было оффлайн, несмотря на выгоды от использования "облачных" технологий. "Для нас ключевой момент не в том, что 5G пока сложно используемая технология, а в том, что это крайне уязвимо с точки зрения террористических атак. Внедрение в "облака", в связь более проработано и проще, чем ломать установленные оффлайн системы. Вся эта история с 5G не будет такой быстрой ровно из-за вот такого терроризма", - заключила она.

Cognitive Technologies - российская компания, которая занимается разработкой и внедрением программного обеспечения, разрабатывает системы машинного зрения и обработки изображений, в том числе для беспилотных транспортных средств.

Передача "Просто о сложном" выходит раз в 10 дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.

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