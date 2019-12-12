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Кубань в течение пяти лет закроет свои потребности в устрицах и мидиях

Вице-губернатор региона Андрей Коробка отметил необходимость господдержки отрасли марикультур, поскольку выращивание устриц и мидий сопряжено с некоторыми особенностями

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край в течение пяти лет намерен выйти на удовлетворение внутренних потребностей региона в устрицах и мидиях за счет развития отрасли марикультур, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Отрасль марикультур является одним из новых направлений для Краснодарского края. За 2016-2017 годы предприятия региона произвели больше 130 тонн мидий и устриц.

"Эта продукция очень востребованная, особенно мидии, устрицы как более дорогой сегмент. Рестораны активно их берут, потому что свежую устрицу сегодня возможно найти только у местных производителей, так как привезенная всегда будет с значительным сроком передержки, а значит, проиграет в качестве. По мидиям ситуация аналогичная - привезенный продукт всегда подмороженный. В целом, думаю, еще лет пять - и мы сможем полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка черноморскими устрицами и мидиями", - сказал Коробка.

Он добавил, что по состоянию на 2019 год в крае работают шесть ферм по выращиванию устриц и мидий и одно крупное форелеводческое предприятие. Для развития этой отрасли производителям оказывается господдержка. Так, например, предприниматель из Дивноморска, занимающийся выращиванием мидий, получил в 2019 году на перерабатывающее оборудование краевую субсидию, за счет которой запустил цех по производству варено-мороженых устриц.

По словам вице-губернатора, господдержка отрасли марикультур необходима для развития не только потому, что это новое направление для региона, но и потому, что выращивание устриц и мидий сопряжено с рядом особенностей.

"Во-первых, исходный материал мы завозим из-за рубежа. Во-вторых, Черное море не особо приспособлено для этого вида деятельности - бывают штормы, после которых фермы приходится восстанавливать, а это затратно и долго. Также у нас хорошо развиваются креветочные фермы. Мы рассчитываем, что в этом секторе у нас тоже появятся хорошие конкурентные преимущества с точки зрения свежести и стоимости продукта", - пояснил собеседник агентства.

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