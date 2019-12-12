В Минпромторге считают, что маркировка товаров не является барьером для их движения в ЕАЭС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Цифровая маркировка не является препятствием для движения товаров на территории ЕАЭС, это эффективный инструмент противодействия незаконному обороту продукции. Такую точку зрения высказал ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

11 декабря стало известно о том, что участники рынка обратились к руководству Евразийской экономической комиссии с просьбой исключить возможность введения маркировки на территории одной страны. По мнению руководства ряда отраслевых союзов, подписавших письмо, с введением одним из государств - членов союза в одностороннем порядке на своей территории маркировки товаров отрицательная динамика взаимной торговли и риски для экономики ЕАЭС будут сохраняться.

"Маркировка фактически не является барьером для движения товаров в ЕАЭС. Сама по себе маркировка является эффективным инструментом противодействия незаконному обороту товаров", - сказал Евтухов.

Замминистра напомнил, что первоначально предложения об использовании такого инструмента и запуска проекта маркировки обсуждались именно на площадке Евразийской экономической комиссии. Так, на наднациональном уровне было принято решение о маркировке изделий из натурального меха с 2016 года. Затем 2 февраля 2018 года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, направленное на расширение применения системы маркировки в целях повышения контроля за оборотом товаров на территориях государств - членов ЕАЭС. По словам Евтухова, соглашение определяет базовые подходы создания единой в рамках ЕАЭС системы маркировки, устанавливает общие правила ее функционирования, а также допускает возможность последующей реализации государствами-участниками инициатив по введению национальной маркировки (на территории одной страны).

"Данная возможность обусловлена необходимостью стран защищать собственные национальные интересы (внутренние рынки), разной чувствительностью отраслей к незаконному обороту, а также различными долями и проблематикой незаконного оборота на территориях государств. Так, одной страной может быть принято решение о целесообразности маркировки какого-либо товара, а другие страны могут считать свои внутренние рынки достаточно защищенными от нелегального оборота данной продукции", - пояснил Евтухов.

По его словам, в рамках соглашения проводятся мероприятия по гармонизации подходов в цифровой экономике и снятию барьеров товародвижения, одним из которых является интеграция национальных систем маркировки государств - членов ЕАЭС.

Замглавы Минпромторга отметил, что сейчас наиболее проработанным является вопрос введения обязательной маркировки обувных товаров на территории ЕАЭС, поскольку обувь была определена первоочередным товаром для реализации проекта на территории союза. В частности, уже утверждены основные подходы и необходимые документы для введения маркировки на территории ЕАЭС по обувным товарам, а даты ввода маркировки обуви будут определяться каждым государством по мере готовности.

Также в решении определен порядок предоставления кодов маркировки странами, которые уже ввели маркировку товаров на своей территории, тем странам, которые еще этого не сделали, что исключает возможность создания в государствах-участниках несовместимых в будущем систем маркировки и позволяет гармонизировать проводимую в государствах работу. Как пояснил Евтухов, такой подход является максимально масштабируемым на различные группы товаров, и на основе данного подхода на очередном заседании совета были приняты аналогичные решения по введению маркировки шин, фототоваров, духов и отдельных товаров легкой промышленности.

"Предложение запретить создание национальных систем маркировки в странах ЕАЭС, выглядит нелогично, потому что остановка процесса по созданию систем как раз и приведет к сложностям в движении товаров", - заключил замглавы Минпромторга.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности.

1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет образована единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.