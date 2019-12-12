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РБК: эстонская компания может начать поставки угля из России на Украину

По данным издания, NT Marine может поставить более 600 тыс. тонн коксующегося и энергетического угля в декабре 2019 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, может поставить более 600 тыс. тонн коксующегося и энергетического угля из России на Украину в декабре 2019 года. Указанный объем угля составляет чуть менее 50% от всех поставок, пишет РБК со ссылкой на данные об объеме квот, которые Минэкономразвития РФ согласовывает с грузоотправителями.

В списке квот на ноябрь Marine не фигурировала, а квоты на поставки угля и кокса небольшими объемами были распределены между российскими производителями, сообщает РБК, ссылаясь на данные документа, который оказался в распоряжении издания, и подлинность которого подтвердил источник в одной угольной компании.

По данным списка квот на ноябрь и декабрь, Россия поставляет на предприятия Украины 1,2-1,3 млн тонн угля и кокса в месяц. При текущих ценах на уголь ($85-100 за тонну) выручка NT Marine в случае поставок российского угля в течение года может составить $50 млн, подсчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Представители Минэкономразвития, аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Козака, Минэнерго и РЖД не ответили на запросы РБК.

По данным издания, компания NT Marine входит в сферу интересов белорусского предпринимателя Николая Воробья.

С 1 июня 2019 года вывоз из РФ угля и нефтепродуктов на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития (квот). Согласно списку квот на декабрь, с которым ознакомился РБК, NT Marine получила право на перевозку коксующегося угля Evraz, "Талтэка" (владеет угольной компанией "Северный Кузбасс"), "Кузбассразрезугля" и "Северстали" на Авдеевский коксохимический завод, входящий в "Метинвест" Рината Ахметова, а также антрацита с предприятий Ростовской области (конечный покупатель в документах не указан).

Теги
ЭстонияУкраинаРоссия
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