Субсидии на авиарейсы в Приморье в 2020 году вырастут на 10%

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Объем субсидирования внутрикраевых авиаперевозок в Приморье вырастет на 10% до 220,5 млн рублей в 2020 году. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации края, это позволит включить в маршрутную сеть еще одно отдаленное село.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал перечень поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока. В Приморье действует программа субсидирования внутрикраевых авиабилетов, позволяющая властям регулировать проездные тарифы для населения. На эти цели в 2019 году в региональном бюджете предусмотрено 200 млн рублей.

"Согласно проекту закона о краевом бюджете на 2020 год, субсидии на компенсацию выпадающих доходов авиакомпаний на внутрикраевом рынке составят 220,5 млн рублей. Объем выделенного финансирования позволит обеспечить полеты по действующему расписанию, а также включение в действующее расписание посадку в селе Малая Кема Тернейского района. Не исключена также возможность создания нового маршрута вертолетом МИ-8Т с посадкой в селе Малая Кема", - сообщили в пресс-службе.

Также в проекте бюджета 12,8 млн рублей запланировано на поставку мобильного заправочного комплекса на посадочную площадку в поселке Светлая, реконструкцию склада горюче-смазочных материалов в Тернее и установку светосигнального оборудования на посадочных площадках в поселках Кавалерово и Терней. Как пояснил ТАСС директор краевого предприятия "Пластун-авиа", которое выполняет рейсы в самые отдаленные населенные пункты Приморья, Виталий Юшин, светосигнальная система для двух посадочных площадок уже закуплена и находится на складах предприятия.

"Весной, когда установится плюсовые температуры, ее начнут монтировать и тестировать. Подсветки взлетной полосы в этих аэропортах никогда не было. Можно сказать, что это новая веха в развитии авиасообщения в крае, так как это существенно продлевает время работы. Самолеты смогут взлетать раньше и садиться позже, что определенно скажется на активности маршрутной сети", - рассказал собеседник агентства.

Сейчас в Приморском крае действуют 14 взлетно-посадочных площадок, ежедневно в среднем выполняют по семь самолетных рейсов, в том числе в отдаленные населенные пункты: Агзу, Восток, Терней, Светлая. Слетать из Владивостока в Терней (село на северо-востоке Приморского края) можно за 2507 рублей в одну сторону, что дешевле, чем стоимость поездки на автобусе.