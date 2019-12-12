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Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,28 рубля

Курс евро составил 70,48 рубля

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,28 рубля.

Курс евро вырос на 3 копейки, до отметки 70,48 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,7% и составил 2975,02 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,13% и достиг отметки в 1479,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи
 

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