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В Германии призвали Европу принять меры в ответ на санкции США против "Северного потока-2"

Германо-российская промышленная палата осудила санкции США, которые предусмотрены законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает экстерриториальные санкции США против проекта "Северного потока - 2", которые предусмотрены одобренным Палатой представителей Конгресса США законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении АHK.

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"Санкции против "Северного потока - 2" - это удар по Европе и тесному союзнику Германии", - приводятся слова президента АHK и главы концерна OMV Райнера Зеле. "Настало время Берлину и Брюсселю занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами. На карту поставлена независимость Европы в сфере энергетической политики", - считает он.

"Северный поток - 2" повышает энергобезопасность Европы и обеспечивает выгодные цены по сравнению с более дорогим американским сжиженным газом", - сказал Зеле. "Мы поддерживаем позицию германского правительства, которое выступает против экстерриториального характера ограничительных мер США, - сказал он. - Новые меры, направленные против "Северного потока - 2", затрагивают скорее не Россию, а европейские предприятия и германские энергетические интересы. Европе следует отвечать контрсанкциями на меры, которые ей вредят".

О новых санкциях

В понедельник стало известно, что демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали на 2020 г. финансовый год (начался 1 октября) военный бюджет в размере 738 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем годом ранее. Законодатели обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.

"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

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