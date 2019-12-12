Moody's ожидает сохранения стабильных условий для нефинансовых компаний РФ в 2020 году

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует сохранение стабильных условий на кредитном рынке для компаний нефинансового сектора стран СНГ, в том числе России, в 2020 году, говорится в обзоре агентства "Non-financial corporates - CIS 2020 Outlook".

В прошлом году Moody's также прогнозировало стабильные условия данного сектора в России.

В материале стабильный прогноз по России объясняется, с одной стороны, небольшим темпом роста ВВП, благоприятными ценами на сырьевые ресурсы на мировых рынках, низкой инфляцией и снижением ставки рефинансирования, а с другой стороны, низким потенциалом роста, недостаточным объемом инвестиций, слабым внутренним спросом и снижением реальных располагаемых доходов населения.

Аналитики ожидают, что увеличение государством финансирования проектов развития поддержит внутренний спрос в РФ и рост ВВП, также авторы материала указывают на снижение риска введения санкций против России.

Основными рисками для российских нефинансовых компаний называют расширение международных санкций, нестабильные цены на сырье на фоне замедления глобального экономического роста, торговые войны и геополитическую нестабильность.

Также скромные перспективы роста в России влияют на общую оценку стран СНГ, по которым агентство прогнозирует стабильные условия для деятельности компаний нефинансового сектора, говорится в материале.

Агентство ожидает, что темпы роста ВВП в Казахстане и Украине будут сравнительно более высокими, но останутся ниже среднего показателя по мировым развивающимся рынкам.

В Казахстане устойчивый рост ВВП, повышение экономической устойчивости, поддерживающие цены на нефть, рост в неуглеводородных секторах экономики и рост доходов компенсируют зависимость от рынка нефти и уязвимость банковского сектора.

Уучшение макроэкономических показателей Украины, снижение инфляции и внутриполитического риска будут поддерживать рост ВВП страны, хотя риск новой вспышки геополитической напряженности будет по-прежнему негативно влиять на привлечение инвестиций и доступность кредитов, считают аналитики.