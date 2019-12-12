Хабаровский край сэкономил 150 млн рублей на "северном завозе" за счет схемы поставки

ХАБАРОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края сэкономили 150 млн рублей во время завоза угля и нефтепродуктов в северные районы в 2019 году за счет новой схемы поставки топлива, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

Ранее топливо оплачивалось не сразу, а позже, это приводило к резкому удорожанию поставок за счет отсрочки. Проведенная региональными властями проверка выявила, что практически на всех этапах схема была экономически неэффективной.

"Существенную экономию смогли получить власти Хабаровского края на завозе топлива для северных районов. Практически при том же объеме купленных энергоресурсов, что и в прошлую зиму, в этом году их стоимость была снижена более чем на 150 млн рублей. Добиться такого результата помогла новая схема закупки угля и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

До начала "северного завоза" была разработана новая модель закупки ресурсов. Практически во всех районах власти отказались от отсрочки платежей, провели открытые аукционы и перешли на быстрые расчеты. "При этом поставщики смогли нам дать минимальную наценку. Во многих случаях пришлось вести прямые переговоры с руководством топливных компаний. Итог такой - объемы мы закупили почти такие же, как в прошлом году, а заплатили существенно меньше, даже несмотря на удорожание транспортировки", - приводятся в сообщении слова руководителя компании "Межрайтопливо", занимающейся закупкой и поставкой топлива в районы, Дмитрия Тимченко.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, во время "северного завоза" были доставлены 38 тыс. тонн угля и нефтепродуктов, сэкономленные средства будут направлены на решение социальных вопросов. Аналогичная схема закупки топлива применена и для центральных, и для южных районов края, но экономический эффект еще не подсчитан.

Управление котельными

Вместе с новой схемой закупки топлива в Хабаровском крае внедряется и более эффективная схема управления котельными, которая уже тоже приносит экономию. Так, отопительный комплекс Верхнебуреинского района в этом году впервые вошел в зиму без долгов. Краевые власти совместно с муниципалитетом вывели из-под управления убыточной компании "БАМ сервис" местные котельные и передали их по концессии краевой организации "Хабаровские энергетические системы". В итоге после модернизации на главной котельной Чегдомына только за первые десять дней работы было потреблено на 40 тонн топлива меньше, а вывоз шлака сократился сразу на 80 тонн. Помимо экономии энергоресурсов и средств на их покупку, это снизило загрязнение окружающей среды.

В планах в ближайшие три года также закрыть 12 старых мазутных котельных. Их заменят более современными мощностями, где для выработки тепла будут использовать уголь или газ. Экономический эффект от такого решения превысит 800 млн рублей в год.