Строительство крупнотоннажных судов до 2023 года просубсидируют на 22 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Государственные субсидии на строительство крупнотоннажных судов до 2023 года составят 22 млрд рублей, следует из опубликованного постановления на сайте правительства РФ.

"В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 4,9 млрд руб. в 2020 году; 7,2 млрд руб. в 2021 году; 9,9 млрд руб. в 2022 году", - говорится в сообщении кабмина.

"Принятое решение позволит сформировать новые точки роста отечественной промышленности, будет способствовать загрузке предприятий, наращиванию объемов конкурентоспособной продукции, удовлетворению потребности внутреннего рынка в крупнотоннажных судах и созданию благоприятных условий развития судостроения в целом", - отметили в правительстве.

Документ был внесен Минпромторгом России, он определит порядок предоставления государственных субсидий.

В справке к постановлению говорится, что в соответствии с планом перспективной загрузки судостроительного комплекса "Звезда" до 2035 года предусмотрено строительство 118 судов и объектов морской техники. Планируется строительство судов водоизмещением до 350 тыс. тонн, в том числе судов-газовозов ледового класса, морских платформ, ледоколов, аспециальных судов для обслуживания и обустройства нефтегазовых месторождений, которые ранее на территории России не строились в связи с отсутствием необходимых производственных мощностей.

Субсидии на строительство судов будут предоставлены в рамках реализации государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений".

В новость внесена правка (11:32 мск) - передается с уточнением года в заголовке и лиде, правильно - до 2023 года