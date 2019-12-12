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Силуанов провел совещание по приватизации

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что первый вице-премьер доложит о результатах совещания премьер-министру Дмитрию Медведеву

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов провел межведомственное совещание по приватизации госактивов в 2020-2022 годах. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Да. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов будет докладывать премьеру (премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву - прим. ТАСС) о его результатах", - заявил он, отвечая на вопрос, прошло ли межведомственное совещание по приватизации.

Ранее Орешкин говорил, что решение по прогнозному плану приватизации госактивов на 2020-2022 годы будет принято после совещания Силуанова с отраслевыми ведомствами.

В ноябре Минфин и Минэкономразвития обсудили перечень дополнительных госактивов для продажи в 2020-2022 годах.

Пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и Объединенная зерновая компания.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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