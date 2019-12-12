Слушания по законопроекту о защите и поощрении капвложений пройдут в Госдуме 20 января

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Парламентские слушания по законопроекту о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) планируется провести в Госдуме 20 января 2020 года в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению. Об этом сообщили ТАСС в аппарате комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, который является профильным для этого законопроекта.

"Слушания планируются на 20 января 2020 года", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее проведение слушаний было запланировано на 18 декабря 2019 года, однако оно было перенесено в связи с необходимостью проработки поправок ко второму чтению. Согласно регламенту нижней палаты парламента, период между первым и вторым чтениями законопроекта по предметам совместного ведения федерального центра и субъектов Федерации не может составлять менее 30 дней. Законопроект был принят в первом чтении на заседании 10 декабря.

О законопроекте

Проект документа предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий. Проектный режим имеет порог доступа.

Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная продукция и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.