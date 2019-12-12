При посольстве Армении в России появится должность таможенного атташе

ЕРЕВАН, 12 декабря. /ТАСС/. Должность таможенного атташе в статусе советника дипломатического представительства появится при посольстве Армении в России. Такое решение было принято на заседании правительства республики в четверг.

"Назначение таможенного атташе обусловлено необходимостью оперативно реагировать на проблемы, которые возникают в работе с таможенными органами России, в частности, на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", - отметил председатель Комитета по госдоходам Армении Давид Ананян. Он сообщил, что работа атташе обусловлена также необходимостью представления интересов Армении в России, связанных с таможенной сферой.

КПП "Верхний Ларс", который находится на российско-грузинской дороге единственная наземная артерия, которая связывает Армению с Россией.