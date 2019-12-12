{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

АБИИ одобрил кредит для России в размере $500 млн на развитие транспортной инфраструктуры

В Минэкономразвития сообщили, что первая часть займа пойдет на реконструкцию участка трассы Р-21 "Кола", которая следует от Санкт-Петербурга к российско-норвежской границе

ШАНХАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) впервые одобрил выделение кредита для России. Согласно предоставленному в четверг ТАСС пресс-релизу организации, речь идет о $500 млн на развитие транспортной инфраструктуры.

Суверенный займ будет предоставлен на модернизацию существующей инфраструктуры и поддержку проектов по восстановлению дорог в нескольких подпроектах, которые находятся в соответствии с национальными приоритетами в транспортной сфере, говорится в сообщении банка. Подпроекты будут определяться с учетом необходимости решения транспортных вопросов в ключевых экономических узлах и приграничных регионах, что "позволит укрепить магистральные и трансграничные связи". "Модернизация дорожной сети повысит безопасность, сократит время в пути и улучшит устойчивость к сложным климатическим условиям", - указывается в пресс-релизе.

"Наши инвестиции в Российскую Федерацию являются желанным дополнением к растущему портфелю АБИИ в транспортном секторе по всей Азии и за ее пределами. Поскольку это первое финансирование банка в России, оно дает нам ценную возможность получить опыт работы в стране для дальнейшего сотрудничества по ряду потенциальных инфраструктурных проектов", - приводит пресс-релиз слова вице-президента и главного специалиста по инвестициям АБИИ Джагатиса Пандиана.

Развитие дорожной инфраструктуры

"Первая часть займа ($96,7 млн) будет использована для реконструкции участка трассы Р-21 "Кола", которая следует от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу к российско-норвежской границе", - отмечает пресс-служба Минэкономразвития.

Кроме того, дальнейшие транши также послужат развитию дорожной инфраструктуры, подпроекты на оставшуюся сумму еще предстоит определить.

"Надо понимать, что в АБИИ представлены не только азиатские страны, но и Великобритания, Канада, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия. Всего 75 государств. Подобная инициатива, конечно, натолкнулась бы на ожесточенное сопротивление в других международных институтах. Однако в рамках АБИИ наши западные партнеры вынуждены считаться с позицией остального мира. Это доказывает, что политика санкционных ограничений не может длиться вечно", - заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что стоимость займа от банка ниже стоимости заимствований в форме суверенных еврооблигаций.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Силуанов сообщил, что профицит бюджета по итогам 2019 года составит 1,7% ВВП
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС