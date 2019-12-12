Суд отклонил жалобу ФАС на решение по делу нефтетрейдеров

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение по делу в отношении нефтетрейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл" о манипулировании рынком на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Жалоба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отклонена, говорится в сообщении суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщает суд.

В начале 2019 года ФАС возбудила дело против "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл". По версии антимонопольной службы, компании заключали между собой фиктивные сделки, что могло привести к росту цен на нефтепродукты.

Однако Арбитражный суд Москвы признал возбуждение дела незаконным, отметив, что ФАС "вышла за пределы полномочий, применив состав антимонопольных правонарушений, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме". Суд также учел, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет Банк России, а не ФАС. Ведомство это решение обжаловало.

Банк России и "А-Ойл" участвуют в деле в качестве третьих лиц.

"Солид" является крупнейшим биржевым трейдером на рынке нефтепродуктов. Согласно отчетности за 2018 год, компания увеличила чистую прибыль более чем в 5 раз - до 640,1 млн рублей.