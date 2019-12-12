Страны ОПЕК+ в ноябре выполнили Венское соглашение на 125% от плана

ТАСС, 12 декабря. Страны ОПЕК в ноябре снизили добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки к октябрю - до 29,66 млн баррелей в сутки на фоне заметного сокращения производства в Саудовской Аравии и ремонтов производственных мощностей в Анголе, следует из декабрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). При этом сделку о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки к базовому уровню они выполнили на 154%.

Страны "не ОПЕК", участвующие в Венском соглашении, свои обязательства, напротив, недовыполнили - 61% от плана за счет роста добычи в Казахстане, России и других странах.

При этом средний показатель исполнения сделки ОПЕК+ в ноябре составил 125%.

Сильнее всех в ноябре добычу сократила Саудовская Аравия - на 733 тыс. баррелей в сутки вместо положенных 322 тыс. баррелей в сутки. В результате ее добыча в ноябре составила 9,9 млн баррелей в сутки. Добыча нефти в Иране, находящемся под санкциями, составила 2,13 млн баррелей в сутки, снизившись на 20 тыс. баррелей в сутки к октябрю.

Прогноз по росту мирового спроса на нефть

МЭА сохранило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019-2020 годах на прежнем уровне - 1 млн баррелей в сутки и 1,2 млн баррелей в сутки, следует из доклада. Таким образом, в следующем году темпы роста спроса на нефть ускорятся.

По данным МЭА, в III квартале 2019 года спрос вырос на 0,9 млн баррелей в сутки год к году, что стало самой значительной динамикой с начала года. На протяжении всего времени с начала года рост спроса не прекращался в Китае, указывается в отчете.

МЭА сохраняет оценку по росту спроса второй месяц подряд. До этого прогноз пересматривался в сторону снижения на протяжении нескольких месяцев на фоне признаков приближающейся рецессии и геополитических осложнений в мире.

ОПЕК, чей прогноз по росту спроса близок к оценке МЭА, 11 декабря так же сохранил его на прежнем уровне - 0,98 млн и 1,08 млн баррелей в сутки в 2019 и 2020 годах.

МЭА понизило прогноз по росту предложения от стран "не ОПЕК" на 2020 год с 2,3 млн баррелей в сутки до 2,1 млн баррелей в сутки на фоне декабрьских договоренностей стран ОПЕК+ усилить сокращение добычи с 1,2 до 1,7 млн баррелей в сутки к базовому уровню. Тем не менее, даже если все страны будут выполнять свои квоты по сокращению добычи в полном объеме, мировые запасы в первом квартале 2020 года продолжат расти, говорится в отчете.

Рост поставок в 2020 году замедлится не только в странах "не ОПЕК", участвующих в соглашении, но и на фоне снижения буровой активности в Бразилии, Гане и США, отмечается в отчете. "Несмотря на это, мы по-прежнему считаем, что мировые запасы в первом квартале могут увеличиться еще на 0,7 млн баррелей в сутки", - говорится в нем.

В МЭА напоминают, что, помимо договоренности усилить сокращения, страны ОПЕК+ условились исключить из подсчетов газовый конденсат, который, как и нефть, является жидким углеводородом. Всего для производителей "не ОПЕК" этот объем составляет 1,5 млн баррелей в сутки. "Россия, например, за счет исключения конденсата теперь может увеличить добычу на 0,8 млн баррелей в сутки", - подсчитали в МЭА.

Запасы нефти стран ОЭСР

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в октябре впервые с начала года оказались ниже среднего за пять лет уровня, на который в своем соглашении о сокращении добычи ориентируются страны ОПЕК+, сообщается в отчете. Объем запасов упал на 32,5 млн баррелей - до 2,904 млрд баррелей, что на 2,9 млн баррелей ниже пятилетней нормы. На этом уровне они покрывали потребность в нефти стран ОЭСР сроком на 60,6 дней.

Предварительные данные за ноябрь, показывают, что запасы снижаются во всех регионах.

Страны ОПЕК+ с участием России на встрече в Вене приняли решение увеличить объем сокращения добычи нефти на первый квартал 2020 года на 0,5 млн баррелей в сутки - до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

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