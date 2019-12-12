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Атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания

Они пройдут в Финском заливе и продлятся четыре дня
Атомный ледокол "Арктика" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Атомный ледокол "Арктика"
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступил в четверг к первому этапу ходовых испытаний головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода.

"12 декабря головной атомный ледокол" Арктика" вышел на первый этап ходовых испытаний. Он пройдет в Финском заливе и продлится четыре дня", - отметила представитель предприятия, уточнив, что сроки полного завершения ходовых испытаний пока находятся в стадии формирования.

Во время первого этапа ходовых испытаний судна планируется проверить функционирование системы электродвижения и возможность передачи движения на линию валопровода. Также будут испытаны палубные механизмы, якорные, швартовные и шлюпочные устройства ледокола.

Два последующих серийных ледокола - "Сибирь" и "Урал" - также строятся на Балтийском заводе. Все три судна, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. На них будут работать атомные силовые установки нового поколения. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти ледоколов проекта 22220, ввод в эксплуатацию третьего серийного ледокола запланирован на 2024 год, четвертого - на 2027 год.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков.

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