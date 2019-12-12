МИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Татарстан готов работать с Белоруссией в сфере нефтедобычи, привлекая белорусов к разработке новых месторождений. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов журналистам по итогам встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

"Сегодня эта тема обсуждалась. Чтобы эта компетенция была, нужны месторождения. Александр Григорьевич [Лукашенко] планировал получить возможность взять месторождение, и мы вместе с нашими партнерами планировали работать, - сказал Минниханов. - Эта идея не ушла, ее сегодня тоже озвучили, и мы готовы к этой работе". Он отметил важность разработки новых месторождений, которые станут дополнительной "ресурсной базой для Беларуси".

На прошедших в четверг переговорах Лукашенко обратил внимание, что ключевым направлением во взаимодействии с Татарстаном остается сотрудничество в нефтехимическом секторе, на долю которого приходится половина товарооборота, отметив что в настоящее время Минск и Москва ведут диалог по выстраиванию сотрудничества в области нефти. Ранее Лукашенко заявлял об интересе белорусской стороны к разработке нефтяные месторождения в Татарстане.