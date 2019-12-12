Utair запустит 14 новых рейсов по России в январе 2020 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в январе следующего года расширит маршрутную сеть в России, запустив 14 новых рейсов, которые свяжут регионы от Юга и Поволжья до Урала и Западной Сибири. Об этом в четверг сообщила пресс-служба перевозчика.

"Utair значительно расширит маршрутную сеть в России. В зимнем расписании авиакомпании появятся 14 новых прямых рейсов между регионами. Полеты начнутся с января 2020 года. Прямые рейсы Utair свяжут регионы России от Юга и Поволжья до Урала и Западной Сибири. В частности, из Астрахани в Волгоград, Казань; из Волгограда в Краснодар; из Кургана в Сургут и Ханты-Мансийск; из Омска в Екатеринбург, Нижневартовск и Новокузнецк; из Сургута в Красноярск; из Тюмени в Казань, Нижневартовск и Омск; из Уфы в Волгоград, Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

Впервые авиакомпания намерена ввести в зимнее расписание открытые летом маршруты: из Сочи в Астрахань, Владикавказ и Волгоград, из Сургута в Омск. Полеты будут осуществляться на лайнерах ATR-72 с максимальной вместимостью 70 пассажиров. "Utair продолжает реализовывать стратегию развития региональных рейсов без пересадок в Москве и строить транспортный коридор Юг - Поволжье - Урал - Западная Сибирь. С 2020 года мы добавим в этот коридор новые опорные пункты в Астрахани, Волгограде, Владикавказе, Кургане и Омске. А также внедрим новые связки в базовых аэропортах Utair: Сургуте, Тюмени и Уфе", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2018 году перевезла 7,9 млн пассажиров. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).