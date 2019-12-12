"Российская энергетическая неделя" в 2020 году пройдет 14-17 октября в Москве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 14 по 17 октября 2020 года в Москве, об этом говорится в сообщении "Росконгресса" со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

"В 2020 году международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится с 14 по 17 октября в Москве, в ЦВЗ "Манеж". Приглашаю международные и российские энергетические компании, экспертов и регионы внести РЭН-2020 в календарь своих мероприятий", - сказал он.

Организаторы Российской энергетической недели - Министерство энергетики РФ и фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Москвы.

РЭН - ключевая дискуссионная площадка, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК: газовой отрасли; нефтяной отрасли; угольной отрасли; нефтехимии; электроэнергетики; энергосбережения и повышения энергоэффективности. В 2019 году форум посетили свыше 10 тыс. участников из России и 115 иностранных государств и территорий.

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