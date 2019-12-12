Силуанов сообщил, что профицит бюджета по итогам 2019 года составит 1,7% ВВП

ГОРКИ, 12 декабря. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ по итогам 2019 года составит 1,7% ВВП против прогнозных 1,4%. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

"По итогам текущего года мы ожидаем профицит бюджета на уровне порядка 1,7% ВВП. Это чуть выше, чем мы планировали при оценке бюджета, когда мы корректировали его в последний раз", - сказал Силуанов.

Согласно данным Минфина России, профицит федерального бюджета за январь - ноябрь 2019 года составил 3,025 трлн рублей, или 3,1% ВВП. Доходы бюджета за январь - ноябрь составили 18,025 трлн рублей, из них нефтегазовые - более 7,265 трлн рублей, ненефтегазовые - 10,759 трлн рублей. Расходы бюджета составили 14,999 трлн рублей.

Самыми большими статьями расходов за январь - ноябрь стали социальная политика - 4,421 трлн рублей, национальная оборона - 2,47 трлн рублей, национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,685 трлн рублей.

Согласно принятым поправкам в закон о бюджете РФ, профицит по итогам 2019 года ожидается на уровне 1,4%. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что профицит федерального бюджета по итогам года может составить 1,8% ВВП. Далее профицит будет постепенно снижаться с 0,8% ВВП в 2020 году до 0,5% ВВП и 0,2% ВВП в 2021-2022 годы.

Расходы федерального бюджета

Силуанов сообщил, что правительству РФ до конца 2019 года нужно исполнить расходы федерального бюджета на сумму около 4 трлн рублей, что составляет около 20% от заложенных в бюджет на 2019 год.

"Исполнение бюджета на 1 декабря составило 77,6%. До конца текущего года нам осталось чуть больше двух недель, нам предстоит исполнить расходы на сумму около 4 трлн рублей", - сказал Силуанов.

Он отметил, что главными распорядителями бюджетных средств должны быть приняты "исчерпывающие меры" по исполнению бюджетных расходов в полном объеме. "Если для исполнения расходов требуются изменения в бюджетную роспись или лимиты, то соответствующие предложения необходимо представить Министерству финансов до 17 декабря", - сказал первый вице-премьер.

Он обозначил ряд ведомств, которым требуется "принять дополнительные усилия" для исполнения своих бюджетов. "Необходимо подтянуться коллегам из Минкомсвязи, Ростуризму, Росавиации, Роскосмосу и целому ряду других ведомств", - сказал Силуанов. По его данным, эти ведомства имеют уровень исполнения бюджета ниже 40%, при том, что средний показатель исполнения составляет 62,4%.