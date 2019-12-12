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Госдума приняла изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, связанные с реформой ФССП

Законы предусматривают освобождение от налогов некоторых выплат сотрудникам ФССП и установление особенностей перераспределения средств на ФССП из федерального бюджета

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении два закона о внесении в Налоговый и Бюджетный кодексы поправок, связанных с проведением реформы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Инициированные правительством РФ законы предусматривают освобождение от налогов ряда выплат сотрудникам ФССП и установление особенностей перераспределения средств на ФССП в рамках федерального бюджета.

С 1 января 2020 года Федеральная служба судебных приставов РФ будет приравнена по статусу к правоохранительным органам. Реформа предполагает внесение изменений в Бюджетный, Налоговый, Трудовой, Уголовный кодексы и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Первый закон предусматривает дополнение перечня сумм денежных средств плательщиков, которые не подлежат обложению страховыми взносами, денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением и иными выплатами, получаемыми сотрудниками органов принудительного исполнения РФ (то есть сотрудниками ФССП).

Второй закон вносит в Бюджетный кодекс изменения, согласно которым в соответствии с решениями министра финансов РФ могут вноситься поправки в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения поправок в бюджет в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального бюджета для обеспечения взаимных расчетов, связанных с содержанием и обслуживанием в том числе органов принудительного исполнения РФ.

Документы вступят в силу с 1 января 2020 г.

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