Силуанов: инвестиционная активность нефтяных компаний от предоставления льгот не растет

ГОРКИ, 12 декабря. /ТАСС/. Минфин России представит правительству доклад об эффективности предоставления льгот нефтяным компаниям в 2019 году. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.

"По итогам текущего года мы представим доклад об эффективности предоставленных льгот, потому что видим, что инвестиционная активность компаний от предоставленных льгот не увеличивается и в планах компаний выплатить за счет дополнительных доходов себе дивиденды", - сказал Силуанов.

По его словам, за девять месяцев 2019 года доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ уменьшилась на 0,9% ВВП. "В основном за счет снижения цен на нефть. А с другой стороны за счет тех льгот, которые мы более активно стали предоставлять нефтяным компаниям", - уточнил первый вице-премьер.