Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей. Документом предлагается увеличить его на 7,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый ЦБ уровень инфляции в 2019 году (3,2-3,7%).

По оценке Минтруда, повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. С учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей в центральных и южных районах страны до 2 тыс. 550 рублей в Чукотском автономном округе.

Планируется, что расходы бюджетной системы на реализацию документа в 2020 году составят 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд будет выделено из федерального бюджета.

Ежегодно МРОТ устанавливают в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона, но не должен быть ниже федерального.