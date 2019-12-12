Госдума приняла закон, определяющий Промсвязьбанк как опорный для ОПК

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, определяющий ПАО "Промсвязьбанк" в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ, инициированный правительством РФ, вносит изменения в закон "О государственном оборонном заказе".

Закон предусматривает, что правительство РФ может устанавливать объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков в рамках государственного оборонного заказа. Предусматривается, что опорным банком для оборонно-промышленного комплекса является Промсвязьбанк, 100% голосующих акций которого находятся в федеральной собственности. При этом продажа и иные способы отчуждения этих акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается.

При размещении гособоронзаказа государственный заказчик определяет госконтракты, заключаемые на сумму не менее объема, определяемого правительством РФ, исходя из доли в общем объеме денежных средств, предусмотренных федеральным бюджетом на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа. Речь идет о средствах, банковское сопровождение которых осуществляет опорный банк для ОПК. Доля в общем объеме денежных средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения гособоронзаказа, устанавливается правительством.

В законе прописывается порядок перевода сделки по гособоронзаказу из одного уполномоченного банка в другой в случае исключения банка из категории уполномоченных.

Также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников государственного оборонного заказа в целях неукоснительного соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента РФ, в рамках их практической реализации.

Закон разработан "в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу", отмечается в пояснительной записке.

Закон снизит стоимость кредитных средств для ОПК

По мнению первого зампредседателяа комитета Госдумы по обороне Андрей Красова, объединение основных финансовых потоков в сфере оборонно-промышленного комплекса в рамках одной структуры позволит единому финансовому институту "комплексно оценивать оборонный сектор в его потребностях в банковских услугах, более гибко выстраивать свои продукты под конкретные проекты, подстраивая их под сроки и объемы, покрывать будущие потребности в финансировании, предусмотреть государственное фондирование, что ожидаемо позволит снизить стоимость кредитных средств для организаций ОПК и в целом расходы бюджета за счет более низких расходов по процентам, усилить контроль государства в сфере оборонно-промышленного комплекса, а кредитным организациям и оборонным предприятиям - минимизировать собственные риски, связанные с внешними санкциями, возникшими в ходе их совместной деятельности, минимизировать риски утечки информации о закупках вооружения, военной и специальной техники путем ограничения круга лиц, обладающих ею".

О банке

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков.

Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.