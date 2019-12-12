Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию из-за неурожая сократился более чем вдвое

СУХУМ, 12 декабря. /ТАСС/. Экспорт мандаринов из Абхазии в этом году сократился более чем вдвое из-за неурожая, и, по данным на 12 декабря, вывезено чуть более 6 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии Мсауст Шамба.

"С начала цитрусового сезона [с середины октября] из Абхазии экспортировано 6 тыс. 250 тонн мандаринов, тогда как в аналогичный период прошлого года вывезли 14 тыс. 300 тонн. Уменьшение экспорта более чем в два раза связано с тем, что нынешний год оказался неурожайным. В прошлом году, считающимся рекордным, экспортировали 38 тыс. тонн за весь сезон", - сказал Шамба.

По словам первого зампредседателя ГТК Абхазии, в сутки через границу с РФ по реке Пару в среднем вывозят по 200 тонн мандаринов. "Очередей на границе нет, взаимодействие с российскими таможенниками хорошее, цитрусовые оформляются в приоритетном порядке", - отметил Шамба.

Мандарины - одна из главных сельскохозяйственных экспортных позиций Абхазии.