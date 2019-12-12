Госдума приняла закон о полномочиях ЦБ по форме передачи банками информации гражданам

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий ЦБ полномочиями по установлению порядка раскрытия банками и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон также наделяет ЦБ полномочиями по утверждению по предложению Минтруда единой формы раскрытия сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядка ее заполнения.

Документ был разработан в целях реализации положений ряда пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ от 29 июня 2018 года.

Как подчеркнул ранее первый зампред комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский, законопроект касается процедуры получения в банках справок, касающихся подтверждения доходов и имущественного состояния. По его словам, процедура получения и форма справки во всех банках разительно отличаются друг от друга и информация, которая содержится в такого рода справках, тоже "очень разительно отличается", а за неполноту информации отвечают лица, которые предоставляют эти справки в соответствии с требованием закона.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года.