{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума приняла закон о полномочиях ЦБ по форме передачи банками информации гражданам

Закон также наделяет Банк России полномочиями по утверждению по предложению Минтруда единой формы раскрытия сведений о наличии счетов и порядка ее заполнения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий ЦБ полномочиями по установлению порядка раскрытия банками и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон также наделяет ЦБ полномочиями по утверждению по предложению Минтруда единой формы раскрытия сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядка ее заполнения.

Документ был разработан в целях реализации положений ряда пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ от 29 июня 2018 года.

Как подчеркнул ранее первый зампред комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский, законопроект касается процедуры получения в банках справок, касающихся подтверждения доходов и имущественного состояния. По его словам, процедура получения и форма справки во всех банках разительно отличаются друг от друга и информация, которая содержится в такого рода справках, тоже "очень разительно отличается", а за неполноту информации отвечают лица, которые предоставляют эти справки в соответствии с требованием закона.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Петербургский "Метрострой" задолжал сотрудникам подрядных организаций около 170 млн рублей
Деньги должны были пойти на выплату заработной платы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС