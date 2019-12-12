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Власти Крыма ожидают снижения цен на полуострове после запуска грузового ж/д сообщения

Замминистра промышленной политики республики Ян Латышев отметил, что ждать мгновенного снижения цен не стоит

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Цены на все виды товаров в Крыму постепенно снизятся после запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, сообщил в четверг журналистам заместитель министра промышленной политики республики Ян Латышев.

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"Безусловно, открытие железнодорожного сообщения через мост повлияет на динамику цен в сторону снижения. Но тут не стоит ожидать мгновенного снижения цен. Скорее, мы готовы говорить о влиянии этого фактора на развитие конкуренции, а за счет усиления конкуренции должны снижаться цены", - сказал Латышев.

Он отметил, что сейчас розничные цены на товары в Крыму ниже, чем в Севастополе и Краснодарском крае, но выше, чем в Ростовской и Волгоградской областях. Запуск железнодорожного сообщения, добавил замминистра, будет фактором снижения цен всех групп товаров, как продовольственных и непродовольственных, так и строительных материалов.

Латышев подчеркнул, что после запуска грузового автомобильного сообщения по Крымскому мосту также не произошло мгновенного снижения цен, но стоимость товаров снижалась в течение года. "Если внимательно присмотреться к ценам и к динамике в течение года, то можно заметить, что цены стабилизировались. Мы ушли от скачков, связанных с погодными условиями. Это прежде всего ежегодная тенденция в феврале. Мы ушли от скачков цен, связанных с нестабильной работой паромной переправы", - сказал замминистра.

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