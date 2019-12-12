Госдума приняла закон о регулировании брокерской деятельности на финансовом рынке

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании посреднической и брокерской деятельности на национальном финансовом рынке. Документ инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

По мнению авторов закона, необходимо осуществить переход к новому регулированию, ядром которого является выявление экономического (фактического) содержания деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг. Существующие механизмы защиты имущественных и экономических интересов инвесторов перестали быть сбалансированными.

Закон устанавливает, что принятое на себя поручение брокер обязан исполнить на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с указаниями клиента (например, клиент может указать цену сделки, биржу, на которой должна быть совершена сделка и т. п.). При отсутствии таких указаний (например, если клиент поручил брокеру приобрести определенную ценную бумагу, не указав цену сделки), брокер должен действовать в интересах клиента с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для исполнения поручения, включая срок его исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней.

При этом договором о брокерском обслуживании могут быть определены организаторы торговли, с которыми брокер исполняет поручения клиента. В этом случае обязанность брокера учитывать эти обстоятельства должна будет соблюдаться в соответствии с правилами торгов такого организатора торговли.

Закон устанавливает обязанность брокера по предоставлению клиенту до оказания финансовых услуг информации, необходимой для принятия инвестиционного решения, в том числе о стоимости финансовых услуг и ее влиянии на общую доходность от операций. При этом, если брокер не исполнит эту обязанность, он утратит право ссылаться на указание клиента о цене сделки как на основание для освобождения от ответственности за причиненные клиенту убытки. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если договором о брокерском обслуживании не установлен порядок ее распределения.

Закон позволит актуализировать действующее регулирование с учетом потребностей динамично развивающегося рынка, включить в периметр регулирования новые практики и технологии оказания посреднических услуг, и тем самым сбалансировать механизмы защиты имущественных и экономических интересов инвесторов, одновременно обеспечивая устойчивое развитие брокерской деятельности в РФ, указывают авторы документа.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым во втором чтении поправкам, клиент вправе передавать брокеру драгметаллы, в том числе в качестве обеспечения своих обязательств перед брокером, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании. Эти драгметаллы могут находиться на отдельном банковском счете (счетах) в драгметаллах, открываемом брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет в драгметаллах). Драгметаллы, полученные брокером по сделкам, совершенным за счет клиента, также могут находиться на специальном брокерском счете в драгметаллах.

Брокер обязан вести учет драгметаллов каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) в драгметаллах, и отчитываться перед клиентом.

На имущество клиентов, находящееся на специальном брокерском счете (счетах) в драгметаллах, не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Брокер не вправе зачислять собственные драгметаллы на такой счет. Брокер отвечает перед клиентом за сохранность денежных средств и иного имущества клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

Эти нормы вступят в силу с начала 2021 года.

Также, согласно закону, регулируется деятельность индивидуальных инвестиционных советников: они должны уведомлять клиента о возможном конфликте интересов, а также информировать о рисках, связанных с ценными бумагами или производным инструментом. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставляется возможность страховать ответственность за нарушение договора, заключенного с клиентом.