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В Таганроге изготовят башни для ветроустановок самой северной в России ветроэлектростанции

Строительство ветропарка планируют завершить в 2021 году

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 12 декабря. /ТАСС/. Компания "Башни ВРС" (совместное предприятие "Роснано", ПАО "Северсталь" и испанской Windar Renovables S. L.) открыла новую производственную линию на заводе по производству башен для ветроустановок в Таганроге, передает корреспондент ТАСС.

"Башни, произведенные в Таганроге, будут использоваться при строительстве Азовской ВЭС установленной мощностью 90 МВт в Ростовской области и Кольской ВЭС в Мурманской области установленной мощностью 201 МВт", - говорится в сообщении "Роснано".

Сообщается, что таганрогский завод "Башни ВРС" получил квалификацию официального поставщика башен для ветроустановок Siemens Gamesa.

Церемония закладки первого камня на месте строительства самого северного в стране и первого в Мурманской области ветропарка состоялась в сентябре. Строительство ветропарка планируют завершить в 2021 году, сумма инвестиций составит €273 млн.

Компания "Башни ВРС" в декабре 2018 года открыла в Таганроге завод по производству стальных башен для ветроэнергетических установок мощностью более 600 единиц оборудования в год. Объем финансирования составил более 700 млн рублей.

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РоссияАрктика сегодняРостовская область
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