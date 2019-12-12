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Госдума ввела штрафы до 5 млн рублей за сделки с незаконно добытым янтарем

Максимальный срок лишения свободы увеличивается до шести лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий миллионные штрафы и лишение свободы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями.

Сегодня добывать янтарь, нефрит или иные полудрагоценные камни можно только при наличии лицензии. Однако статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о штрафе за самовольную добычу таких камней делает ее невыгодной лишь в том случае, если стоимость партии составляет менее 500 тыс. рублей.

При этом, согласно приведенным в пояснительных материалах данным, исходя из оценочной стоимости конфискованного янтаря, незаконный доход задержанных физических лиц может в среднем составлять более 800 тыс. рублей на одного человека в год. Годовой объем самовольной добычи янтаря превышает 200 тонн при стоимости свыше 16 млрд рублей. Таким образом, годовой доход лиц, занимающихся самовольной добычей янтаря, может достигать 10 млн рублей.

В связи с этим Госдума внесла в Уголовный кодекс (УК) поправки, согласно которым за "совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома", лицам, уже ранее попадавшим под аналогичную статью КоАП, грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если речь идет о крупной партии камней, стоимость которой превышает 2 млн 250 тыс. рублей, то штраф может составить 2 млн рублей, а тюремный срок - до четырех лет. Штраф в размере 5 млн рублей предусмотрен в случае совершения указанного преступления группой лиц, максимальный срок лишения свободы увеличивается до шести лет. При этом лицо, впервые совершившее данное преступление, подлежит освобождению от уголовной ответственности при условии возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения в размере двукратной суммы этого ущерба.

Дополняется также статья УК о нарушении правил охраны и использования недр пунктом, согласно которому самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней наказывается штрафом в размере до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, но в том случае, если подсудимый ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконную добычу янтаря.

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