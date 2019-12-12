Госдума приняла закон о совершенствовании управления государственным материальным резервом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на совершенствование системы государственного материального резерва и повышение эффективности использования его запасов. Документ инициирован правительством РФ.

Принятым законом законодательство "О государственном материальном резерве" дополняется новыми понятиями, такими как "формирование государственного резерва", "накопление материальных ценностей в государственном резерве", "обслуживание запасов государственного резерва", а также уточняется используемые в законодательстве термины и определения. Документ расширяет назначение госрезерва - оно дополняется "обеспечением мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотии и радиационного заражения". Выпуск материальных ценностей для этих целей будет осуществляться по поручению правительства с последующим изданием акта правительства.

Согласно закону, ответственных хранителей предлагается обязать хранить разбронированные материальные ценности до их выпуска из госрезерва, освободив их от обязанности по освежению и замене разбронированных материальных ценностей.

Сроки заимствования материальных ценностей из госрезерва по решению руководителя Росрезерва увеличатся с шести месяцев до одного года. Также уточняются способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по возврату материальных ценностей в госрезерв - предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Росрезерву или его территориальному органу.

Для повышения эффективности использования запасов госрезерва и средств федерального бюджета устанавливается, что материальные ценности из госрезерва в связи с освежением его запасов, заменой и разбронированием будут передаваться на возмездной основе госзаказчикам государственного оборонного заказа и организациям, выполняющим гособоронзаказ, ответственным хранителям материальных ценностей госрезерва для использования в своей деятельности, а организациям, входящим в систему госрезерва, - для обслуживания запасов материальных ценностей, эксплуатации и ремонта основных фондов.

Материальные ценности из госрезерва в связи с освежением его запасов, заменой и разбронированием в случае, если они не будут использованы, будут продавать в установленном правительством порядке.

Цель закона - совершенствование системы государственного материального резерва и повышение эффективности использования его запасов, считают в кабмине.