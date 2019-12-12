Российский производитель робототехники вышел на образовательный рынок Японии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Компания-производитель робототехники для сферы образования "Роббо", входящая в число резидентов фонда "Сколково", завершила регистрацию своего подразделения в Японии, сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"Компания "Роббо", резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково", завершила процесс регистрации японского подразделения Robbo Japan. [Она] получила приглашение от правительства Японии открыть подразделение на территории страны после победы в конкурсе технологических проектов Fukuoka Startup Day в мае 2019 года", - говорится в сообщении.

Японские власти содействовали внедрению решений "Роббо" в образовательную систему, обеспечив введение в школах разработанных в России комплексных программ инженерных классов в тестовом режиме. При этом на выставке передовых технологий CEATEC-2019, которая прошла в Японии в октябре, резидент "Сколково" заключил предварительные соглашения с местными компаниями на поставку им в 2020 году продукции "Роббо" на сумму более €500 тыс. Речь идет не только об образовательных продуктах "Роббо Класс" для школ, но и о приобретении японской стороной франшизы робототехнических кружков "Роббо Клуб".

Представительство российского разработчика образовательной робототехники возглавил бывший топ-менеджер Toyota Ясуо Ниномия. В сообщении отмечается, что он четыре года работал в России, где возглавлял московское, а затем петербургское представительство автоконцерна. В течение последних 11 лет Ясуо Ниномия работал в Токио и Нью-Йорке.

Как отметил Ниномия, слова которого приводит пресс-служба, в Японии образовательных программ подобного уровня мало, поэтому он ставит перед собой задачу распространить в стране решения "Роббо" и открыть первые "Роббо Классы" в Токио и Фукуоке к апрелю 2020 года.

О разработчике

Компания "Роббо" - российский разработчик образовательных робототехнических комплексов на открытом программном и аппаратном обеспечении. Представляет на мировом рынке EdTech два продукта: "Роббо Класс" - решение для образовательных учреждений, включающее в себя набор оборудования, программного обеспечения и методических материалов для подготовки юных инженеров-инноваторов будущего; а также "Роббо Клуб" - франшиза кружков робототехники и свободного программирования, где дети проходят весь путь от создания образа робота на экране до программирования и воплощения собственных роботов в реальность при помощи 3D-моделирования и 3D-печати.

Сегодня комплексными программами "Роббо" пользуются 50 тыс. детей в более чем 200 школах и 110 кружках на территории России, Финляндии, Таиланда, Великобритании, США, Испании, Вьетнама, Китая, Германии, Италии, Японии. Компания является резидентом фонда "Сколково".

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в следующих областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений.