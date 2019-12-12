Госдума утвердила во II чтении систему платежей на основе единого казначейского счета

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий новые положения о системе казначейских платежей, едином казначейском счете и казначейском обслуживании. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроектом предусматривается, что Федеральное казначейство управляет ликвидностью единого казначейского счета и осуществляет операции в системе казначейских платежей. В Бюджетный кодекс вводятся новые термины - казначейское обслуживание, казначейский счет, единый счет бюджета, единый казначейский счет и временно свободные средства. Определяются основы организации и функционирования системы казначейских платежей при их проведении с использованием единого казначейского счета, открытого в Банке России.

С использованием единого казначейского счета Федеральное казначейство будет обеспечивать расчеты публично-правовых образований и юридических лиц, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, с контрагентами, находящимися на обслуживании в ЦБ и кредитных организациях. Единый казначейский счет представляет собой аналог корреспондентского счета, аналитический учет по которому ведется в разрезе казначейских счетов. Федеральному казначейству будет присвоен аналог банковского идентификационного кода. На едином казначейском счете будут аккумулироваться как средства федерального бюджета, так и средства иных бюджетов бюджетной системы РФ, средства бюджетных, автономных учреждений и юрлиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

Проект документа предусматривает создание инструментов управления остатками средств на едином казначейском счете, в том числе развитие прогнозирования движения денежных средств, а также зачисление доходов, полученных от размещения временно свободных средств на соответствующие казначейские счета.

Функционирование системы казначейских платежей позволит сократить количество счетов, открытых Федеральному казначейству в Банке России, с более чем 50 тыс. до 5-10, а также сократить срок зачисления доходов в бюджеты, срок перевода денежных средств в бюджеты и из бюджетов, а также между участниками системы казначейских платежей, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в Бюджетный кодекс вводятся положения о праве Банка России и кредитных организаций приостанавливать операции по счетам, если они были открыты с нарушением Бюджетного кодекса и других федеральных законов, устанавливающих требования к открытию счетов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2021 г.