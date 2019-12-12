Московское УФАС заподозрило сервисы "Авто.ру", "Авито.ру" и "Юла" в недостоверной рекламе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) заподозрило сервисы "Авто.ру", "Авито.ру" и "Юла" в публикации недостоверной рекламы о продаже автомобилей BMW, сообщается в четверг на сайте столичного антимонопольного ведомства.

"Московское УФАС России рассматривает законность размещения на интернет-площадках auto.ru, avito.ru и auto.youla.ru объявлений официальных дилеров BMW. "БорисХоф Север", "БалтАвто" "Трейд-М Рублевка" и "Рольф Премиум BMW" опубликовали на этих сайтах объявления о продаже автомобилей марки BMW, однако приобрести автомобиль по заявленной дилерами цене можно только на условиях системы trade-in и кредита, о чем потенциальному покупателю сообщается при звонке дилеру", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без соблюдения данных условий цена на машину оказывается выше, чем обозначено в публикации. Недостоверная реклама вводит потребителей в заблуждение, что может содержать признаки нарушения положений главы 2.1 закона о защите конкуренции.

В настоящий момент столичное ведомство проверяет материалы электронных площадок, которые допустили размещение подобных объявлений: запрошены документы и сведения у ООО "Мэйл.Ру" (создатель сервиса "Юла"), ООО "Яндекс.Вертикали" (отвечает за "Авто.ру"), ООО "КЕХ еКоммерц" (юридическое лицо "Авито.ру").

"В будущем расследование может быть продолжено и в отношении официальных дилеров BMW", - добавляется в материале.