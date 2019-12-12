{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московское УФАС заподозрило сервисы "Авто.ру", "Авито.ру" и "Юла" в недостоверной рекламе

В ведомстве отметили, что на сайтах размещена реклама официальных дилеров автомобилей BMW с заниженными ценами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) заподозрило сервисы "Авто.ру", "Авито.ру" и "Юла" в публикации недостоверной рекламы о продаже автомобилей BMW, сообщается в четверг на сайте столичного антимонопольного ведомства.

"Московское УФАС России рассматривает законность размещения на интернет-площадках auto.ru, avito.ru и auto.youla.ru объявлений официальных дилеров BMW. "БорисХоф Север", "БалтАвто" "Трейд-М Рублевка" и "Рольф Премиум BMW" опубликовали на этих сайтах объявления о продаже автомобилей марки BMW, однако приобрести автомобиль по заявленной дилерами цене можно только на условиях системы trade-in и кредита, о чем потенциальному покупателю сообщается при звонке дилеру", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без соблюдения данных условий цена на машину оказывается выше, чем обозначено в публикации. Недостоверная реклама вводит потребителей в заблуждение, что может содержать признаки нарушения положений главы 2.1 закона о защите конкуренции.

В настоящий момент столичное ведомство проверяет материалы электронных площадок, которые допустили размещение подобных объявлений: запрошены документы и сведения у ООО "Мэйл.Ру" (создатель сервиса "Юла"), ООО "Яндекс.Вертикали" (отвечает за "Авто.ру"), ООО "КЕХ еКоммерц" (юридическое лицо "Авито.ру").

"В будущем расследование может быть продолжено и в отношении официальных дилеров BMW", - добавляется в материале.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МИД РФ: санкции США в отношении "Северного потока -2" не стали для Москвы неожиданностью
В ведомстве отметили, что причины санкций абсолютно очевидны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС