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Эксперт: оборот рынков возобновляемой энергетики достигнет 2,7 трлн рублей к 2035 году

Руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ Управляющей компании "Роснано" Алишер Каланов также отметил, что благодаря развитию "зеленой" энергетики прогнозируется появление до 15 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Рынки возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в числе которых изолированные энергосистемы и микрогенерации, а также оптовый и розничный рынки, к 2035 году могут достичь оборота в 2,7 трлн рублей. Об этом сообщил в ходе VIII ежегодной конференции "Будущее возобновляемой энергетики в России" руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ Управляющей компании (УК) "Роснано" Алишер Каланов.

"По нашей консервативной оценке, до 2035 года потенциал данных рынков оценивается в объеме до 10 ГВт в дополнение к оптовой генерации. Таким образом, минимальный объем отрасли достигнет 25 ГВт к 2035 году. Суммарный оборот всех существующих рынков отрасли возобновляемой энергетики на этом горизонте оценивается в 2,7 трлн рублей", - сказал Каланов, которого цитирует пресс-служба "Роснано".

По его словам, отрасль ВИЭ создает большой инвестиционный спрос как для сектора машиностроения и производителей базовых материалов, так и на услуги инжиниринга, логистики, лизинга, страхования и финансовых организаций. Кроме того, благодаря развитию "зеленой" энергетики прогнозируется появление до 15 тыс. новых рабочих мест, что сформирует спрос на высококвалифицированные кадры и потребует создания новых образовательных программ.

А увеличение доли ВИЭ в энергобалансе будет стимулировать разработку и внедрение перспективных цифровых технологий отрасли электроэнергетики. Все эти факторы, как считает менеджер "Роснано", в совокупности создадут существенное положительное влияние отрасли ВИЭ на прирост российского ВВП.

Госпрограмма развития ВИЭ

Каланов напомнил, что в настоящее время в России действует программа стимулирования развития ВИЭ на период до 2024 года. Она заключается в обязательном сборе с потребителей платежей по договорам поставки мощности (ДПМ) и предусматривает льготы на созданием 5,4 ГВт мощности до 2024 года. Эксперт считает, что эта программа уже предопределила облик отрасли: создан большой индустриальный кластер с перспективами на экспортных рынках и потенциалом для российских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

"Задача второй программы ДПМ ВИЭ - в горизонте до 2035 года - усилить сформированные компетенции в области солнечной и ветроэнергетики, увеличить конкурентоспособность отрасли ВИЭ РФ на внутреннем и внешнем рынках и обеспечить экспорт высокотехнологичной продукции и услуг. Принятые правительством РФ параметры программы поддержки ВИЭ на период 2025-2035 гг. позволяют построить еще 7-9 ГВт мощностей ВИЭ на оптовом рынке", - сказал Каланов.

Он считает, что на следующем этапе будут осваиваться новые технологии возобновляемой энергетики. В частности, для увеличения КПД солнечных модулей, габаритов ветроустановок для оптового рынка, для внедрением новых материалов и так далее.

"Конкурентное преимущество будут иметь решения ВЭУ свыше 5 МВт, обладающие низкой нормированной стоимостью выработки электроэнергии (LCOE) и перспективой для экспорта. Одновременно будут появляться мультимегаватные решения для офшорных ветроустановок (морского типа), которые уже имеют широкое применение в мире, а также эффективные ветроустановки средней мощности (около 1 МВт) для розничного рынка", - считает эксперт.

О компании

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории России.

Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям "Роснано" на данный момент открыто 103 завода и R&D-центра в 37 регионах России.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

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