ЕАЭС рассмотрит снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

ГОРКИ, 12 декабря. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились совместно снижать порог беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Все страны идут к тому, чтобы налаживать отношения, контроль и прозрачность интернет-торговли. Мы будем рассматривать в рамках Евразийском экономической комиссии понижение этого порога с тем, чтобы выравнивать условия конкуренции как обычной торговли, так и интернет-торговли", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что такие предложения будут рассматриваться в рамках Евразийской экономической комиссии и приниматься для всех стран ЕАЭС.

С 1 января 2019 года в странах ЕАЭС порог беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов снизился с €1 тыс. до €500.

В следующем году порог должен опуститься до €200, изменятся и правила его применения. "Устанавливается порог €200, но он будет применяться не за месяц, как раньше, а на каждую покупку. Меняется и ставка пошлины - в этом году она составляла 30%, со следующего года она снижается в два раза", - уточнил первый вице-премьер.

По словам источника ТАСС, ранее Силуанов предложил снизить порог до €100 с 1 июля 2020 года, до €50 с 1 января 2021 года и до €20 с 1 января 2022 года. Силуанов пояснил, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, в то время как в традиционной рознице указанные платежи присутствуют. В результате в Минфине отмечают переток прибыли и налогов из России в интернет-магазины, расположенные на территории иностранных государств.

Согласно оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем трансграничной торговли в 2019 году может достигнуть 700 млрд рублей, в 2020 году - более 900 млрд рублей.