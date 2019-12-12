Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

"Мы снижаем учетную ставку до 13,5 годовых", - сказал он.

По словам Смолия, Нацбанк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку "стремительное укрепление курса гривны обусловливает более быстрое снижение инфляционного давления, чем прогнозировал банк". Глава регулятора также добавил, что Национальный банк ожидает снижение учетной ставки до 8%.

Учетная ставка находилась на уровне 16,5% в сентябре текущего года, а в октябре была снижена до 15,5% годовых.

Снижение учетной ставки, с помощью которой НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств, может привести к удешевлению кредитов банков.