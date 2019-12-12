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На Украине ожидают, что МВФ примет решение о выделении транша в первом квартале 2020 года

Ранее МВФ сообщил, что достиг договоренности с властями Украины по новой программе кредитования на $5,5 млрд сроком на три года

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении транша Украине ожидается в первом квартале 2020 года. Об этом в четверг на брифинге заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Согласно графику, это может быть в первом квартале следующего года", - сказал он.

При этом Смолий отметил, что регулятор не ожидает, "что решение будет в этом году".

8 декабря МВФ сообщил, что достиг договоренности с властями Украины по новой программе кредитования на $5,5 млрд сроком на три года.

Действующая программа помощи "стенд-бай" была согласована Киевом и МВФ в конце декабря прошлого года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд. В конце декабря 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд. Украина планировала получить в текущем году два транша по около $1,3 млрд каждый, но этого не произошло. Министр финансов страны Оксана Маркарова ранее заявила, что власти намерены завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.

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Украина
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