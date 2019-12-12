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Спрос покупателей к Новому году сместился в сторону товаров хобби и игрушек

По данным исследования AliExpress, посетители сайта усилили активность в поисках подарков

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские покупатели в первые дни предновогоднего месяца проявляют повышенный интерес к товарам для хобби, игрушкам и украшениям. Об этом говорится в исследовании AliExpress Россия (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ - прим. ТАСС), которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"Проанализировали поисковые запросы за первую неделю декабря и составили список популярных среди россиян товаров. Исследование показало, что с наступлением первых холодов интерес пользователей временно сместился с электроники на товары для хобби и подарков", - отмечается в исследовании.

Так, рекордный рост среди поисковых запросов зафиксирован среди товаров для хобби: количество поисковых запросов по слову "рыбалка" выросло на 80%, "3d ручка" - на 23%, "маркеры" - на 21%, "гитара" - на 3%. "Посетители сайта усилили активность в поисках подарков: рост количества запросов по словам "серьги" и "часы мужские" составил 7%, а игрушки пользователи сайта искали чаще на 6%", - говорится в исследовании.

Несмотря на сезонные изменения спроса, популярными категориями на площадке AliExpress Россия остаются одежда и электроника.

В первую неделю декабря Ozon фиксирует повышенный спрос на игрушки и ювелирную продукцию - продажи выросли в 4 раза и в 2,5 раза относительно среднего значения в течение года, а косметики и парфюмерии - в 2,2 раза. Также растет спрос и на более традиционные категории, сообщили ТАСС в компании, например, продажи книг за первую неделю декабря выросли в 1,5 раза относительно среднего показателя в году, электроники - в 2 раза.

Спрос на электронику

Ретейлеры, специализирующиеся на продажах электроники, отмечают рост покупательской активности при спросе на цифровые товары по сравнению с прошлым годом. Так, в "Связном" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") в преддверии новогодних праздников, с 25 ноября по 10 декабря, спрос покупателей на электронику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 56% в натуральном выражении. "Наиболее популярными товарами стали портативные колонки, продажи которых в сравнении с прошлым годом выросли почти в 3 раза. Также посетители интернет-магазина активно приобретают наушники, смартфоны, игровые приставки", - уточнили в компании.

В "М.Видео-Эльдорадо" в свою очередь отметили, что в первую неделю декабря оборот сетей продемонстрировал двузначную позитивную динамику в сравнении с активной первой неделей сентября. Повышенным спросом в "М.Видео" и "Эльдорадо" в качестве подарка пользуются смартфоны, наушники и другие цифровые аксессуары. В число популярных подарков также входят товары для красоты, товары для кухни, а также игры и аксессуары для геймеров. "Для детей востребованным подарком становятся радиоуправляемые игрушки, дроны и такие девайсы, как портативный кинотеатр Cinemood. Некоторые покупатели выбирают семейные подарки - телевизоры и крупную бытовую технику", - сообщили в объединенной компании.

Спрос на игрушки

Крупнейший ретейлер детских товаров "Детский мир" (на 30 сентября группа управляла почти 780 магазинами, из которых 672 "Детских мира" в России и 33 - в СНГ - прим. ТАСС) также сообщил ТАСС о росте спроса на игрушки, особенно лицензионные. "В этом году - это "Холодное сердце", - сказал представитель ретейлера.

Потребители, как и в предыдущие годы, очень чувствительны к скидкам, бренд отошел на второе место, на первом - цена, отметил он, добавив, что все больше покупателей в преддверии Нового года отдают предпочтение интернет-магазину. При этом, по его словам, пик продаж, как правило, приходится на последнюю неделю декабря.

В категории детских товаров на Ozon популярны товары, связанные с мультфильмом "Холодное сердце", а также товары LEGO и L.O.L: фигурки, коллекции, настольные игры. Причем россияне покупают LEGO не только детям, но и себе. "Причем у взрослых популярны большие и сложные наборы. По нашим прогнозам, они станут самыми трендовыми подарками на Новый год. Чаще всего выбирают наборы, посвященные любимым фильмам и мультсериалам: Друзья, Симпсоны. Еще один универсальный подарок для детей и взрослых - сладкие наборы, их продажи выросли в 2 раза относительно среднего значения в году", - сообщили в Ozon.

Кроме того, в Ozon отмечают тренд на ретромодели игровых консолей: их продажи уже выросли на 300%. "В предновогодний сезон мы прогнозируем еще больший спрос. Самые популярные модели Dendy и Sega: они доступны по цене и вписываются в моду на ретро", - сказали в компании.

Спрос на ювелирную продукцию

Предновогодний сезон - традиционно "горячий" для ювелирной розницы, отмечает директор по маркетингу бренда ювелирных украшений и часов Sokolov Алексей Карев. Покупатели акцентируют внимание на дополнении образов к новогодним корпоративам, а также выбирают украшения в подарок.

Так, в компании ТАСС сообщили, что в продажах преобладают крупные украшения из серебра, золота, наблюдается рост продаж изделий с бриллиантами, растет средний чек: в первые дни декабря он вырос на 30%.

"Особенность этого сезона - рост популярности моносерег, брошей, крупных колец или их сетов... Что интересно, в преддверии праздника вырос спрос на ювелирную сувенирную продукцию.Так, например, талисман "кошельковая мышь", выполненный из серебра, вырос в продажах в 18 раз", - сказали в компании.

В Sunlight ТАСС, в свою очередь, сообщили, что на фоне общего повышения продаж всех категорий украшений в декабре особенный рост наблюдается именно в золотом сегменте, что в немалой степени связано с проводимыми ценовыми предложениями для покупателей. "Среди покупателей мужчин отмечается рост продаж золотых украшений с бриллиантами", - подчеркивают в компании.

Тренды 2019 года

Заметный тренд этого года, отмечают в компании Ozon, подарки не только себе и друзьям, но и домашним любимцам. "Продажи зоотоваров выросли в 1,5 раза относительно среднего значения в году, а чаще всего интернет-пользователи дарят лакомства, игрушки и лежанки - эти товары присутствуют в 60% заказов", - сказали в компании.

"В категории подарков "для себя" в этом году будут популярны товары для взрослых: их продажи на Ozon уже выросли на 190%, причем чаще всего россияне предпочитают игрушки, похожие на гаджеты", - также сообщили в Ozon.

10 декабря МТС Банк опубликовал исследование на основе собственных данных за 2018 г. и 2019 г., согласно которому смартфон остается самым популярным новогодним подарком, при этом игрушки становятся лидером по приросту продаж. Так, в декабре по отношению к другим месяцам года показали рост покупки игрушек (54%), смартфонов (31%) и косметики (30%). При этом, ссылаясь на статистику транзакций, аналитики полагают, что самым популярным подарком на Новый 2020 год может стать смартфон.

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