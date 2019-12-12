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Сбербанк ищет работу попавшим под сокращение сотрудникам

Пилотный проект по программе был проведен в начале 2019 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сбербанк запустил проект по поиску работы для сотрудников банка, которые попадают под сокращение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Пилотный проект по программе был проведен в начале 2019 года, а летом 2019 года проект был масштабирован на всю страну. Сейчас это системный процесс поддержки сокращаемых сотрудников", - сказали в пресс-службе.

Процесс поиска работы начинается с момента получения сотрудником уведомления о сокращении, уточнили в банке. "Мы делаем это потому, что хотим помочь нашим коллегам максимально безболезненно пройти процедуру сокращения. Участие в данном процессе не отменяет все выплаты, которые положены сотруднику по действующему законодательству. Мы предлагаем стать партнерами проекта многим крупным компаниям, где есть вакансии подходящего нам профиля", - добавили в пресс-службе.

Часто сотрудникам Сбербанка, попадающим под сокращение, предлагают вакансии в других банках и госучреждениях, а также в таких сферах, как ретейл и телекоммуникации, уточнили в пресс-службе.

Сбербанк за январь-сентябрь 2019 года сократил штат сотрудников на 16 134 человека. За 2018 год Сбербанк сократил 16,5 тыс. сотрудников. Тогда в пресс-службе Сбербанка ТАСС поясняли, что в банке реализуется практика оптимизации численности, в рамках которой сокращаются вакантные должности, сотрудники уходят на пенсию, новые на их места не принимаются.

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