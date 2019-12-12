Башни для ветроустановок Siemens Gamesa будут производить в Таганроге

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Таганрогский завод "Башни ВРС", входящий в число портфельных компаний "Роснано", организует серийное производство стальных башен для ветроустановок Siemens Gamesa. Об этом в четверг сообщила пресс-служба АО "Роснано".

Стальная башня ветроустановки представляет собой полое сооружение из цилиндрических секций конической формы, на которое устанавливается гондола и ротор турбины. Высота такой башни может превышать 82 метра, вес составляет около 200 тонн. Производитель ветроустановок Siemens Gamesa намерен локализовать в России производство 65% комплектующих, 13% от этого объема приходится на изготовление башен.

"Таганрогский завод "Башни ВРС" получил квалификацию официального поставщика башен для ветроустановок Siemens Gamesa. На предприятии ввели дополнительную производственную линию для организации серийного производства нового типа башен. До конца года планируется изготовить более десяти изделий для Siemens Gamesa, а до конца 2020 года - более 85. Партнерство станет частью программы локализации ветроустановки Siemens Gamesa в России", - говорится в сообщении.

Siemens Gamesa поставляет ветроустановки генерирующей компании "Энел Россия". Башни, произведенные в Таганроге, будут использоваться при строительстве Азовской ветроэлектростанции (ВЭС) установленной мощностью 90 МВт в Ростовской области и Кольской ВЭС в Мурманской области установленной мощностью 201 МВт. Их запуск планируется в 2020 и 2021 годах.

АО "Роснано"

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нантехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ.

Среди направлений инвестирования - электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии. Благодаря инвестициям "Роснано" открыто 103 завода и научно-исследовательских центра в 37 регионах России. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Целью деятельности ФИОП является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ.