Минск предлагает заложить в тариф на транзит российской нефти потери от "грязной нефти"

МИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Белоруссия на переговорах с РФ предлагает заложить в тариф на транзит российской нефти потери от снижения объемов ее транспортировки, вызванные ситуацией с "грязным" сырьем. Об этом заявил в четверг журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Да, это также обсуждается в рамках тарифа на следующий год", - отметил глава белорусского концерна.

"Мы свои аргументы приводим, потом слышим аргументы другой стороны, в конечном итоге у нас все завершается в наших антимонопольных органах, так традиционно у нас получается в последние годы", - сказал Рыбаков. Затем, по его словам, Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство антимонопольного регулирования и торговли собираются и баланс находят. "Цифра [тариф на транзит] окончательная всегда появляется в феврале месяце", - сказал глава белорусского концерна.

Компенсации потерь от "грязной нефти"

В Минске ранее в качестве одного из вариантов компенсации за ущерб, нанесенный белорусскому участку трубопровода из-за простоя в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба", предлагали повысить тариф на прокачку на 21,7%. В рамках внепланового пересмотра с 1 сентября 2019 года тариф на транспортировку нефти по территории Белоруссии повышен на 3,7%.

Белоруссия рассчитывает до конца текущего года урегулировать вопрос компенсации потерь от "грязной нефти".

"Пока с коллегами ведем нормальную работу по окончательному урегулированию. Дедлайна нет, но мы, конечно, хотели бы войти в новый год с чистого листа", - сказал Рыбаков.

"Мы были первые, кто вообще освободился от "грязной нефти", у нас на территории ее было больше 1,2 млн. т. Остались [вопросы], которые связаны с переработкой на Мозырском НПЗ, и поэтому ведем работу по выработке окончательных механизмов", - отметил глава концерна.

Рыбаков подтвердил, что "$70 млн [компенсации] - это один из возможных вариантов расчетов". "Сейчас мы на заключительной стадии выработки этих решений, которые нам позволят эту страницу перевернуть окончательно, надеемся, и бесповоротно", - заявил глава "Белнефтехима".

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко 8 декабря заявил, что Минск рассчитывает на компенсацию потерь в размере порядка $70 млн из-за инцидента с "грязной" российской нефтью.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

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