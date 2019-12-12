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На Ставрополье четыре района получат дополнительные средства на развитие села

В регионе идет работа по подготовке предложений в Минсельхоз РФ на общую сумму свыше 7 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Заявки четырех районов Ставрополья получат финансирование в рамках новой федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщило в четверг управление по информполитике правительства края.

"Заявки четырех районов Ставрополья успешно прошли конкурсный отбор Минсельхоза РФ на получение финансирования в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Получателями средств в рамках новой федеральной программы станут проекты Александровского, Изобильненского, Предгорного и Туркменского районов", - говорится в сообщении.

По данным управления, в ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение между правительством края и Минсельхозом РФ. Одновременно в этих районах идет подготовка аукционной документации. "В целом у Ставропольского края серьезные перспективы по включению в федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий". В регионе идет работа по подготовке предложений в Минсельхоз РФ на общую сумму свыше 7 млрд рублей", - отметили в управлении.

Программа стартует в России с 2020 года и предполагает формирование комфортной для проживания среды в селах за счет развития дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры. Также в рамках программы планируется строительство жилья для сельских жителей за счет привлечения федеральных средств. Госпрограмма рассчитана на пять лет.

Отмечается, что для более активного участия в программе из регионального бюджета выделено 492 млн рублей на изготовление проектно-сметной документации в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и сельского хозяйства. Губернатор поручил главам муниципалитетов ускорить подготовку документации и активнее формировать заявки.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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