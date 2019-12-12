Трутнев обсудит с ФНС налоговую систему по закону о вольном приносе золота

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев планирует обсудить с главой ФНС налоговую систему по закону о вольном приносе золота, сообщил он в четверг журналистам на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

"Для того, чтобы это не было формальной мерой, для того, чтобы людям действительно было интересно, надо еще и налоги снизить, надо, чтобы частные предприниматели, которые моют золото, не платили НДПИ. Скажу пока честно, у меня пока нет ответа на вопрос, как сделать так, чтобы наши крупные компании в этом случае не раздали свое добытое золото частным предпринимателям и не освободились от НДПИ полностью. Я вам обещаю, что в течение недели мы встретимся с руководителем налоговой службы [Михаилом] Мишустиным и попробуем найти ответ на этот вопрос", - сказал он.

По словам Трутнева, законопроект могут разработать и без льгот для индивидуальных предпринимателей, если не будет достигнута соответствующая договоренность. "Если мы такой уверенности не получим, если мы будем считать, что это невозможно, то тогда мы этот законопроект все равно будем разрабатывать, но льгот никаких не будет, то есть налоговое пространство будет одинаковым и для крупных предприятий, и для частного бизнеса", - сказал он.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин поручил Трутневу привлечь представителей золотодобывающей отрасли к доработке законодательства о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей. При доработке должны быть учтены предложения представителей золотопромышленников, в том числе нужно предусмотреть ужесточение ответственности за незаконную разработку недр.

Согласно поручению кабмин должен до 1 марта 2020 года представить предложения по законодательному урегулированию добычи золота индивидуальными предпринимателями.