Трутнев заявил, что механизм субсидирования строящихся в ДФО судов появится через 2 месяца

ТАСС, 12 декабря. Власти разработают и примут механизм субсидирования строящихся на дальневосточных верфях судов через два месяца. Об этом сообщил в четверг вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

В рамках механизма инвестиционных квот для нужд Дальнего Востока будет построено 39 судов. Для того, чтобы часть из них строилась на предприятиях Дальнего Востока, разрабатывается механизм предоставления субсидий. Рыбакам, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, будет субсидироваться 20% стоимости.

"Проект постановления разрабатывается, в течение пары месяцев будет принят", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что размер субсидии на каждое судно составит до 320 млн рублей. "Краболов стоит 1,41,6 млрд рублей, 20%, соответственно, где-то от 280 до 320 млн рублей на судно [размер субсидии]", - сказал Трутнев.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделит компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). Победители крабовых аукционов должны строить краболовные суда на верфях в России.