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На Ставрополье в 2019 году увеличена площадь закладки садов на 4%

В садах заложены такие культуры, как яблоня, груша, слива, черешня, орехи

ПЯТИГОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Закладка садов завершена в Ставропольском крае, в 2019 году площадь садов увеличена на 4% по сравнению с 2018 годом до 630 га. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В 2019 году в садоводческих организациях Ставропольского края завершена закладка садов. Всего закладка многолетних насаждений осуществлена на площади 628,29 га, в том числе садов суперинтенсивного типа - 282,52 га, плодовый питомник - 81,72 га. Проведены уходные работы за молодыми садами на площади 2,4 тыс. га", - уточнили пресс-службе. В 2018 году сады были посажены на площади 603 га.

Закладка проведена 15 сельскохозяйственными организациями и четырьмя крестьянскими хозяйствами. Заложены такие культуры, как яблоня, груша, слива, черешня, орехи. "Садоводам Ставропольского края оказана государственная поддержка по всем видам работам за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края - более 425 млн рублей", - привели в пресс-службе слова замминистра сельского хозяйства региона Вячеслава Дридигера.

Наибольшие площади были заложены в сельскохозяйственном предприятии им. Луценко "Пролетарская воля" Предгорного муниципального района, предприятии "Сады Бештау" и плодообъединении "Сады Ставрополья" Минераловодского городского округа, предприятиях "Ставропольская фруктовая долина" Кочубеевского муниципального района и "Крайсервис" Изобильненского городского округа.

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