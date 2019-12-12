Во Владикавказе создадут проектный офис для участия в нацпроектах

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Владикавказа создадут проектный офис для максимального участия города в национальных проектах. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Владикавказа Русланбек Икаев.

"Город не слишком активно участвует в программах просто в силу того, что чиновники в свое время были плохо проинформированы об имеющихся возможностях. Сейчас мы создаем проектный офис, представители которого будут участвовать во всех совещаниях в правительстве РСО-Алания и доносить до нас информацию обо всех новых возможностях", - сказал Икаев.

Он отметил, что Владикавказ намерен принимать максимальное участие в национальных проектах, которые будут органично увязаны с программами развития, разработанными на муниципальном уровне.

В настоящее время город участвует в таких нацпроектах как "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Образование". В их рамках строятся три школы на 500, 550 и на 1100 ученических мест, еще одна школа будет реконструирована. Два детсада по 280 мест появятся в поселке городского типа в черте Промышленного района Владикавказа Заводском. Благодаря строительству новых детских садов и пристроек к ним во Владикавказе в 2020 году будет практически ликвидирована очередь в детсады.

Власти Северной Осетии намерены обеспечить к 2021 году всех детей в возрасте от полутора до семи лет местами в детских садах. Всего в очереди по республике в настоящее время состоят почти 1900 малышей.